Kastamonu Araç'ta seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kastamonu Araç'ta seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Kastamonu Araç\'ta seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde Karabük-Kastamonu kara yolunda seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde seyir halindeyken alevlere gelen minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Karabük-Kastamonu kara yolu Yeşiloca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan minibüste henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sardı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu Araç, Kastamonu, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Karabük, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Araç'ta seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Araç'ta seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu - Son Dakika
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