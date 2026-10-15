Kastamonu Cide'de bıçaklı kavgada ölen kişinin davasında sanık 13 yıl 9 ay hapis aldı - Son Dakika
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Kastamonu Cide'de bıçaklı kavgada ölen kişinin davasında sanık 13 yıl 9 ay hapis aldı

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Kastamonu Cide\'de bıçaklı kavgada ölen kişinin davasında sanık 13 yıl 9 ay hapis aldı
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Kastamonu Cide'de 14 Ağustos 2024'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle yargılanan sanık, haksız tahrik indirimi uygulanarak 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı; mağdur yakınları en ağır cezayı istemişti.

Kastamonu'da iki aile arasında çıkan ve bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü davayla ilgili yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavga sırasında bıçaklanan Yılmaz Fayiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 62 yaşındaki Şaban K. tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şaban K. hakkında "kasten öldürme" suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Şaban K. ve taraf avukatları, Yılmaz Fayiz'in yakınları katıldı. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Şaban K., "Benim o olayda uzaktan yakından alakam yoktur. Olayın içinde olduğum için pişmanım. 63 yaşındayım, şeker hastasıyım, bu yaşıma kadar hiçbir dosyam yoktur. Suçu üzerime yıkmaya çalışıyorlar, tahliyemi istiyorum" dedi.

Yılmaz Fayiz'in annesi H.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim çocuğuma resmen tuzak kurdular. Müebbet cezası ile cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Yılmaz Fayiz'in kız kardeşi Y.T. de "Kasıtlı, planlı şekilde kardeşimden kurtuldular. Bunun planlanarak yapıldığını düşünüyorum. En ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

Avukat savunmalarını da dinledikten sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şaban K.'ye haksız tahrik indirimi uygulayarak 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaAğustosGüncelCezaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Cide'de bıçaklı kavgada ölen kişinin davasında sanık 13 yıl 9 ay hapis aldı - Son Dakika
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