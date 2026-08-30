Kuvvetli sağanak ilçede su baskınlarına sebep oldu - Son Dakika
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Kuvvetli sağanak ilçede su baskınlarına sebep oldu

Kuvvetli sağanak ilçede su baskınlarına sebep oldu
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Meteorolojinin sarı kodlu uyarı verdiği Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Ekipler tahliye çalışması başlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, binaların giriş katlarını ise su bastı.

Meteoroloji'nin "sarı" kodlu yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'da beklenen sağanak Cide ilçesinde etkili oldu. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda kısa süre içerisinde su birikintileri oluştu. Yağış sebebiyle çok sayıda binanın giriş ve bodrum katını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini basan suları tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri ise su birikintilerinin oluştuğu alanlarda su tahliyesi çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Kastamonu, 3. Sayfa, Yaşam, Cide, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuvvetli sağanak ilçede su baskınlarına sebep oldu - Son Dakika

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