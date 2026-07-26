Selin vurduğu Cide ilçesinde ekiplerin su tahliye çalışması sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli sağanak sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerini sel suları bastı. Araçların da sular altında kaldığı ilçede ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ilçe merkezinde sele sebep oldu. Çok sayıda araç su altında kalırken, giriş kattaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Gece saatlerinden itibaren ilçede teyakkuza geçen İl Özel İdaresi, Cide Belediyesi, Karayolları ekipleri, DSİ ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler sel suları altında kalan cadde ve sokaklarda su tahliyesi yürütüyor.

Tahliye edilmek istemeyen bazı vatandaşlar ise evlerinin pencerelerinden sokaklardaki sel sularının tahliye edilmesini bekliyor.

İlçede yaşayan Mehmet Çelik yağışın çok şiddetli olduğunu ifade ederek, "Akşamdan beri devamlı yağıyor. Gök gürültüsü, eşliğinde yağdı. Elektrikler de gitti. Çok hızlı yağdı. Bizim eve bile girilmiyor. Su çekildi ama diz boyu. Akşamdan beri yağıyor, ikindi namazı için camiye gidemedim. Tüm arabalar suyun içinde. Böyle bir şey uzun süredir yoktu. Bu dere tahkimi yapılmasaydı daha büyük felaket olurdu" dedi.