Kastamonu Cide'de tarla yangını ahıra sıçradı, ahır kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını bitişikteki ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde örtü yangınının sıçradığı ağır kullanılmaz hale geldi.
Olay, Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Beklioğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki tarlada çıkan örtü yangını kısa sürede büyüyerek tarlanın bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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