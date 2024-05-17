Kastamonu'da 1 yılda 3.976 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da 1 yılda 3.976 trafik kazası meydana geldi

Kastamonu\'da 1 yılda 3.976 trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 2023 yılında toplam 3.976 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 2.855'i maddi hasarlı, 1.121'i ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kaydedildi.

17.05.2024 21:09
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kastamonu'da 1 yılda 3 bin 976 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 855 adedi maddi hasarlı, bin 121 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2023 yılında toplam 3 bin 976 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 855 adedi maddi hasarlı, bin 121 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. bin 121 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 21 kişi kaza yerinde, 25 kişi de yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 1 yılda 3.976 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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