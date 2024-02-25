Kastamonu\'da 10 köpeğin ölüme terk edilmesiyle ilgili açıklama

3.Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 10 köpeğin uyuşturularak boş arazide ölüme terk edilmesi ile ilgili açıklama yapan AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, "Bu insanlık dışı olayı kimler gerçekleştirdiyse bulunacak ve yargı karşısına çıkarılacak" dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturularak boş arazide ölüme terk edilen 10 köpekle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduğunu söyledi. Cide Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alınan köpeklerin sorumlularının yargı karşısına çıkartılacağını söyleyen Ekmekci, olaya anında müdahale ederek köpekleri kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Ekmekci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vahim olayın takipçisiyim. Derhal harekete geçen kamu görevlilerimize teşekkür ederim. Bu insanlık dışı olayı kimler gerçekleştirdiyse bulunacak ve yargı karşısına çıkarılacak. Kastamonu'muzun bu tür vakalara sahne olmasını asla kabul edemeyiz ve izin vermeyiz." - KASTAMONU