Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da 11 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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