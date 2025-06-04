Kastamonu'da, arazisine 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ektiği tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde jandarma ekiplerince savcılık koordinesinde H.Ş. isimli şahsa ait arazide arama yapıldı. Aramada yasa dışı ekildiği belirlenen 120 bin 300 kök haşhaş bitkisine el konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.Ş., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da 120 Bin Haşhaş Bitkisi Ele Geçirildi - Son Dakika
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