Kastamonu\'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.K. isimli bir şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İ.K. hakkında yürütülen adli tahkikat devam ediyor.