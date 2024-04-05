Kastamonu'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu\'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs cezaevine teslim edildi.

05.04.2024 16:01  Güncelleme: 16:01
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Mmla zarar verme" suçundan 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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