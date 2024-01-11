Kastamonu\'da 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, bin 517 kişi yaralandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 10 kişinin öldüğü, bin 517 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2023 yılında yaşanan trafik kazaları istatistik bilgilerini paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, 2023 yılında Kastamonu'da il genelinde 300 bin 576 araç ve sürücü denetlendi. Bu denetimlerde 58 bin 494 araç ve sürücüsüne ceza uygulanırken, 916 araç trafikten men edildi, 957 sürücü belgesine ise el konuldu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında yaşanan trafik kazalarında 10 ölümlü, 872 yaralanmalı ve bin 76 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, bin 517 kişi de yaralandı. - KASTAMONU