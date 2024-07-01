Kastamonu\'da 217 Adet Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

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Kastamonu'da bir ikamette yapılan aramada 217 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yapılan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 217 paket bandrolsüz sigara, 20 adet elektronik sigara likidi, 21 adet elektronik sigara ve 80 adet puro ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahısla hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU