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Kastamonu'da 4 Bin 514 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 4 Bin 514 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 4 bin 514 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Kastamonu\'da 4 Bin 514 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
22.01.2024 - 17:04,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 4 bin 514 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 4 bin 514 adet reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 4 Bin 514 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 4 Bin 514 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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