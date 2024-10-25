Kastamonu'da 4 iş yerini kurşunlayan 9 kişi tutuklandı

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Kastamonu'da 4 iş yerini kurşunlayan şahıslar polisten kaçamadı: 9 tutuklama

KASTAMONU - Kastamonu'da 4 iş yerini kurşunlayan şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 şahıstan 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezinde farklı tarihlerde iş yerlerinin kurşunlanması üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçtir. 18 Ekim'de Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde bir iş yerinin, 20 Ekim'de Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda iki iş yerinin, 22 Ekim'de Eski Belediye Caddesi ve Akmescit Mahallesi'ndeki iki farklı iş yeri olmak üzere dört farklı iş yerinin kurşunlanması ile ilgili ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olayların faillerinin kimlikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda M.C.G., O.G., U.T., P.S., Y.İ.Ç., M.M.H., E.Ş., S.G., M.G., F.K. ve K.H. isimli 11 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 28 adet fişek ve 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G., O.G., U.T., P.S., Y.İ.Ç., M.M.H., E.Ş., S.G. ve M.G. 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlaması ile tutuklanırken, F.K. ve K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.