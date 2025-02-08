Kastamonu\'da 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez Mahallesi Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ağlı, Seydiler ve Devrekani Belediyeleri'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanın bacasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın sebebiyle çatı kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU