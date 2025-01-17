Kastamonu'da 4 Suçlu Yakalandı

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından haklarında hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedediktifleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'uyuşturucu veya madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan H.S., 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cecası ile aranan S.Y., hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan F.G. ve LK. Yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından tutulandı. - KASTAMONU