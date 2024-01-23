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Kastamonu'da 4 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 4 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kastamonu\'da 4 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
23.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:40
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Kastamonu'da 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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