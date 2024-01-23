Kastamonu\'da 4 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU