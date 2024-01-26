Kastamonu\'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazası dron ile görüntülendi

Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 33 kişinin yaralandığı otobüs kazası dron ile görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu- Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan Türkay firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

6 kişinin kaybettiği otobüs ise dron ile görüntülendi. - KASTAMONU