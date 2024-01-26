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Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazası dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazası dron ile görüntülendi

Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın dron ile görüntüleri ortaya çıktı.

Kastamonu\'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazası dron ile görüntülendi
26.01.2024 - 09:32,  Güncelleme: 09:33
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Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 33 kişinin yaralandığı otobüs kazası dron ile görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu- Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan Türkay firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

6 kişinin kaybettiği otobüs ise dron ile görüntülendi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazası dron ile görüntülendi - Son Dakika
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