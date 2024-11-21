Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 64 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 64 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da 64 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?