Kastamonu'da 75 Kg At Eti Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da 75 Kg At Eti Ele Geçirildi

Kastamonu'da otobüs terminalinde denetim sırasında 75 kg at eti ele geçirildi, inceleme başlatıldı.

04.11.2024 14:22
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Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et ele geçirildi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlere incelenmek üzere el konuldu.

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti. Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana'dan Kastamonu'ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi. Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 75 Kg At Eti Ele Geçirildi - Son Dakika

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