Kastamonu\'da 8 Bin 200 Boş ve 16 Bin 700 Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada 8 bin 200 adet boş, 16 bin 700 dolu makaran ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir şahsın adresinde arama yapıldı. Aramada 8 bin 200 adet boş makaron, 16 bin 700 adet dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU