İstanbul'dan Kastamonu'ya yapılan uyuşturucu madde sevki sırasında düzenlenen operasyonda yakalanan iki sanık hakkında, hapis cezası talep edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Eylül 2025 tarihinde, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Kastamonu girişinde durdurulan araçta arama yapıldı. Arama sırasında H.Ç.'nin kol çantasında 848 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve 1 adet SIM kart bulundu. Konuyla ilgili gözaltına alınan H.Ç. ve A.Y. tutuklandı.

Hapis cezası talep edildi

Konuyla ilgili H.Ç., A.Y., R.D. ve S.Ç. hakkında Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Tutuklu sanık Hediye Ç. ile tutuksuz sanık Atakan Y. SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, H.Ç. ve A.Y.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama' suçunu işlediklerinin tespit edildiğini belirterek hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan A.Y.'nin de tutuklanmasını istedi. Cumhuriyet savcısı sanıklar R.D. ve S.Ç. hakkında ise tedbir kararı olduğunu söyledi.

"Benim önce kadınlığımı, sonra anneliğimi kullandılar"

Mütalaaya karşı savunma yapan H.Ç., uyuşturucu maddelerin bulunduğu çantayı R.D.'den aldığını belirterek, "Hepsini onlar yaptırdı. Ben çantayı R.D.'den aldım. Ben çocuklarımdan korktuğum için mecbur kaldım, bunu inkar etmiyorum. Sizin karşınıza böyle geldiğim için çok özür diliyorum. Allah şahidim olsun ki pişmanım. Beni kullandılar, böyle olacağını bilseydim yapmazdım. Benim önce kadınlığımı, sonra anneliğimi kullandılar" dedi.

S.Ç.'den korktuğu için önceki duruşmalarda ismini söyleyemediğini ifade eden H.Ç., İstanbul'a giderken çantanın içini kontrol etmediğini ve uyuşturucu maddeyi ilk kez karakolda gördüğünü söyledi.

Tutuksuz sanık A.Y. ise savunmasında, Cumhuriyet savcısının mütalaasında telefon numarasına kayıtlı mesajlardan bahsettiğini, ancak bu mesajların farklı saatlerde gönderildiğini belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyledi. H.Ç.'nin yakalattığı uyuşturucu maddenin kendisinin gönderdiği parayla alınabilecek bir madde olmadığını söyleyen A.Y., H.Ç.'yi yönlendiren kişinin S.Ç. olduğunu iddia etti. Yazılı savunma için süre isteyen A.Y., "Ben burada 7 ay boyunca aynı dosyayı çevire çevire defalarca okudum ve ezberledim. Ben deli miyim, uyuşturucu işine girip ömrümü cezaevinde geçireyim? Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

H.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.