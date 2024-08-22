Kastamonu\'da Aile Şirketine Ait Otobüs ve Tekne Ateşe Verildi

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde kendisinin de ortağı olduğu aile şirketine ait otobüs ve tekneyi ateşe veren vatandaş, "Babam ve küçük kardeşim beni 15 milyon dolandırdılar. Ben de bunu hazmedemedim, bir anlık sinirle bunu yaptım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 14 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir turizm firmasına ait, park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında turizm firmasına ait ve Cide Limanı'nda bulunan teknede de yangın çıktı. Teknede çıkan yangın olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yaşanan olayın ardından aile şirketinin ortağı olan Erdoğan Aslan gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Erdoğan Aslan daha sonra serbest bırakıldı.

"Bir anlık sinirle bulu yaptım"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Erdoğan Aslan, babası ile yaşadığı tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini belirterek, "14 Ağustos'ta yanan otobüs ve yatla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu yat ve otobüs ben ve babama ait şirkete aittir, başka ortağı yoktur. Yani bunlar benim malımdır. Babam ve küçük kardeşim beni 15 milyon dolandırdılar. Ben de bunu hazmedemedim, bir anlık sinirle bunu yaptım. Hepsinin sebebi budur. İki ay önce babam, kardeşime 7 milyon liraya otobüs aldı. Ben de isyan edince bamam, 'sen de ortaksın' dedi. Ama resmiyette bir şey yok, nasılsa buradan ekmek yiyoruz. Babam ve kardeşim beni kandırdılar. Fakat geçen Çarşamba günü, aynı tarihte öğrendim ki babam para vermiş, kardeşim de 1 milyon 800 bin TL'ye sıfır TOGG satın almış. Babamla konuştuğumda bana çok sert çıkıştı, bağırdı. Ben de aynı akşam o sinirle hem kendi yatımı hem kendi otobüsümü yaktım. Bazı haberlerde çok abartılı yazılmış, babamın davacı olmadığı söylenmiş. Evet, babam davacı oldu. Ben de onlardan davacı oldum. Mahkeme süreci devam ediyor. Benim hakkımı verecekler. Ben 55 senedir bu aile için çalışıyorum" dedi.

Erdoğan Aslan, yaşanan olayın ardından polis merkezini arayarak otobüs ve tekneyi kendisinin yaktığını söylediğini ve daha sonra da polis merkezine giderek teslim olduğunu söyledi. - KASTAMONU