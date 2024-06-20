Kastamonu'da Araç Kavak Ağaçlarına Çarptı: Baba ile Kızı Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Araç Kavak Ağaçlarına Çarptı: Baba ile Kızı Ağır Yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç yol kenarındaki kavak ağaçlarına çarparak durabildi. Kazada baba ile kızı ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve kızı, tedavi altına alındı.

20.06.2024 19:39
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan araç, yol kenarındaki kavak ağaçlarına çarparak durabildi. Kazada baba ile kızı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü-Kastamonu karayolu Akdoğan köyü mevkiinde C.Ş. idaresindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki kavak ağaçlarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü C.Ş. ile kızı M.Ş. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince baba ile kızı, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından baba ile kızı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Araç Kavak Ağaçlarına Çarptı: Baba ile Kızı Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Araç Kavak Ağaçlarına Çarptı: Baba ile Kızı Ağır Yaralandı - Son Dakika
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