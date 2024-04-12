Kastamonu\'da aracında silahla vurulmuş halde bulunan vatandaş toprağa verildi

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Kastamonu'da aracının içerisinde silahla vurulmuş halde bulunan vatandaş, toprağa verildi.

Dün, akşam saatlerinde Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde dün akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından aracında silahla vurulmuş halde bir şahıs bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen şahıs, hayatını kaybetti. Ümit Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Taşköprü Örhenli köyünde toprağa verildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - KASTAMONU