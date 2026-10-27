Kastamonu'da aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı, 11'i tutuklandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Edinilen bilgilere göre, 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi tutuklandı.