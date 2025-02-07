Kastamonu'nun Araç ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu çeşitli suçlardan 19 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu çeşitli suçlardan 19 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan G.T. isimli şahıs yakalandı.
Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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