Kastamonu\'da Ayı ve Yavrusuna Araç Çarptı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde aracın çarptığı anne ayı ve yavrusu telef oldu.

Olay, Pınarbaşı- Eflani kara yolu Esentepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ayıya ve yavrusuna araç çarptı. Kazanın ardından olay yerine Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde anne ve yavru ayının telef olduğu tespit edildi. - KASTAMONU