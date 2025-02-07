Kastamonu'da Bacadan Çıkan Yangın İki Katlı Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

3.Sayfa

Kastamonu'da çatı katında çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bacadan çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de Konuklar köyü Esküne Mahallesinde ikamet eden Eyüp Türcan'a ait evde yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangını, tatil için köyünde bulunan 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir fark etti. Demir'in ihbarıyla ola yerine Cide itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca Demir, yangın çıkan ev sakinlerini de uyararak evin tahliye edilmesini sağladı.

Evin tahliye edilmesinin ardından köylüler, yanan evin söndürülmesi için çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek daha da büyümeden söndürdü. Yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sosyal medya hesabından geçmiş olsun paylaşımında bulunarak, "Köy Muhtarı Hasan Güneş ve babası Mustafa Güneş ile ilk müdahaleyi bizler yaptık ve gelen köylülerin gayreti ile yangının diğer katlara ve etrafa sıçramasını önledik. Çatı katı ise tamamen yandı. Eyüp abimiz ve eşinin sağ salim yara almadan evden çıkmaları sevindiğimiz kısım oldu. Yangına müdahale için gelen Cide Belediyesi itfaiye ekibine ve jandarmamıza teşekkür ediyoruz. Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Büyük geçmiş olsun" dedi.