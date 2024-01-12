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Kastamonu'da Balkondan Girilen Evde Değerli Eşya Bulunamayınca Kombi ve Televizyonlar Çalındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Balkondan Girilen Evde Değerli Eşya Bulunamayınca Kombi ve Televizyonlar Çalındı

Kastamonu'da bir ev, bahçedeki balkondan girilerek soyuldu. Hırsızlar, değerli eşya bulamayınca evden iki televizyon ve kombiyi çaldılar. Polis ekipleri olayı araştırıyor.

12.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 16:52
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Balkondan girdikleri evde değerli eşya bulamayınca kombi ve televizyonları çaldılar

KASTAMONU - Kastamonu'da bahçedeki balkondan girdikleri evden değerli eşya bulamayınca televizyonları ve kombiyi çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, Kastamonu il merkezi İsmailbey Mahallesi Aşağı İmaret Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'ya ait ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Gece vakti evin bahçesine giren hırsızlar, bahçedeki balkonun kapısını açtı. Balkondan eve giren hırsızlar, eşyaları karıştırarak kıymetli eşya aradı. Evdeki iki adet televizyon ile kombiyi sökerek çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Şüphelileri kaçarken gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri, eve gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, olayı gerçekleştiren hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kastamonu\'da Balkondan Girilen Evde Değerli Eşya Bulunamayınca Kombi ve Televizyonlar Çalındı
Kaynak: İHA
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Kastamonu, Güvenlik, Hırsızlık, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Balkondan Girilen Evde Değerli Eşya Bulunamayınca Kombi ve Televizyonlar Çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Balkondan Girilen Evde Değerli Eşya Bulunamayınca Kombi ve Televizyonlar Çalındı - Son Dakika
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