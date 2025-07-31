Kastamonu\'da Bıçaklama ve Balkondan Atma Olayı

Kastamonu'da tartıştığı ev arkadaşını önce bıçaklayıp ardından balkondan aşağıya attan şahıs, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Mayıs 2024 tarihine İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu B.D. (44) ile yabancı uyruklu M.N.K. (34) arasında, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., eline aldığı bıçakla M.N.K.'yi bıçaklayarak yaraladı. B.D., kurtulmak için balkona kaçan M.N.K.'yi, demir sandalyeyle saldırarak üçüncü kattaki balkondan aşağıya attı. Ağır yaralanan M.N.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi. Polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.D. tutuklandı.

Olayın ardından B.D. ile N.K. hakkında "kasten öldürme ve basit yaralama" suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

"Beni cezaevine düşürmek için plan yaptı, ben kimseyi kasten öldürmek istemedim"

Davanın karar duruşmasında son kez savunma yapan B.D., "Ben, kimseyi balkondan aşağıya itmedim. Dokunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu şahıs beni cezaevine düşürmek için plan yaptı. Bana bıçak çekti, bu yüzden bu olaylar yaşandı. Ben kesinlikle üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben öldürme kastıyla kesinlikle hareket etmedim. Bana zorla uyuşturucu sattırmak istediler, kabul etmeyince de bana bıçak çekip saldırdı. Uyuşturucuyu taşımak için çıkan kavgada bana saldırdığı için ben de kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Ben de yaralandım" dedi.

Tutuksuz yargılanan N.K.'nin avukatı Furkan Kılıç ise müvekkilinin mütalaa doğrultusunda beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, B.D.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, çıkan kavgada bıçaklandıktan sonra üçüncü kattan balkondan düşerek ağır yaralanan N.K.'nin ise beraatine karar verdi. - KASTAMONU