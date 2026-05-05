Kastamonu'da bıçaklı kavga: Sanık tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da bıçaklı kavga: Sanık tutuklu

Kastamonu\'da bıçaklı kavga: Sanık tutuklu
05.05.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bıçaklanarak öldürülen Yılmaz Fayiz için Adli Tıp raporu istenecek. Sanık tutuklu.

Kastamonu'da bıçaklanarak öldürülen vatandaşın ölümüyle ilgili yaşanan kavgada kullanılan bıçaklarla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenecek.

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada oturan ve daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavga sırasında bıçaklanan Yılmaz Fayiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Şaban K. (62) tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Şaban K. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın görülmesine devam etti. Duruşmada sanık, taraf avukatları hazır bulundu.

"Ben kimseyi öldürmedim, ben bıçaklamadım"

Duruşmada kendisini savunan Şaban K., Yılmaz Fayiz'in nasıl öldüğünü ve nasıl bıçaklandığını bilmediğini ve görmediğini belirterek, "Ben kimseyi bıçaklamadım, kimseyi de öldürmedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Şaban K.'nın avukatı da dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep ederek, "Müvekkilimin tutuklulukta geçirdiği süre, Adli Tıp Raporuyla müvekkilimin eylemiyle ölüm hadisenin gerçekleşmediği anlaşılma ihtimaline binaen cezanın değişmesi, hatta müvekkilimizin beraatı dahi söz konusudur. Çünkü müvekkilim kimseyi bıçaklamadığını ısrarla söylemektedir. Müvekkilim uzun bir süredir tutukludur. Kendisinin de birçok hastalığı bulunmaktadır. Bunlar hastane raporlarıyla sabittir. Gelinen aşamada ev hapsi ya da adli kontroller uygulanarak karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, vücudunda 3 bıçak darbesi tespit edilen Yılmaz Fayiz'in ölümüyle ilgili adli emanette bıçakların hangisinin ölüme sebebiyet verdiğinin araştırılması için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da bıçaklı kavga: Sanık tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:39:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da bıçaklı kavga: Sanık tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.