Kastamonu'nun Araç ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarma ekiplerince durdurulan ve "çakar" takıldığı tespit edilen aracın sürücüsüne 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol esnasında durdurulan B.B. idaresindeki araçta "çakar" olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne ihlal sebebiyle 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Çakar Takılan Araça İdari Para Cezası - Son Dakika
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerine yönelik 30 olayda 199 düzensiz göçmen yakalandı. 13 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde evin içinde gezen çocuğun akülü arabası bir anda alevler içerisinde kaldı. Evde kısa süreli panik yaşanırken, yangın sonrası evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden tiyatrocu ve oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni düzenlendi. Sinema ve tiyatro camiasından pek çok kişi cenazeye katıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ele geçirilen malzemeler ve yakalanan şahıslar hakkında bilgi paylaştı. Çalışmalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, 13.630 paket sigara, 19 adet cep telefonu, 58 adet puro, 4 adet gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Ayrıca, 184 şahıs yakalandı ve 57 şahıs tutuklandı. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 39 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Bartın'ın Kurtköy mevkisinde meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden Necmi Gökalp, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan diğer sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kağızman ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde 'Seçim Güvenliği Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, seçimin güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması için alınacak tedbirler ele alındı.
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Ankara'da bir restoranda yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, garsonun 'heimlich' manevrasıyla kurtarıldı. Olay, Altındağ ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Müşterinin boğulma tehlikesi geçirdiği anlarda yanındaki arkadaşı sırtına vurarak yardımcı olmaya çalıştı. Ancak durumu fark eden garson hemen müdahale etti ve 'heimlich' manevrasıyla müşteriyi kurtardı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.
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