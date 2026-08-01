Kastamonu’da çıkan örtü yangınları büyümeden söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç farklı bölgede çıkan örtü yangınları ekiplerin hızlı müdahaleleriyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen sebeple kuru otların tutuşması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın arsanın yanında bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan, Tosya ilçesi D100 karayolu üzerinde iki farklı bölgede, aynı anda örtü yangını çıktı. Avşar köyü ve Dağardı köyü mevkiinde çıkan yangınlar için yapılan ihbarlar üzerine bölgeye Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle iki farklı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.