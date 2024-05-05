Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu\'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen yangında, Karacakaya köyünde bulunan Mustafa Kaya'nın ahşap evi kullanılamaz hale geldi. Yangın, hızla büyüyerek tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

05.05.2024 16:56
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Karacakaya köyü Bostan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mustafa Kaya'nın ahşap evinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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