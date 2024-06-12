Kastamonu'da çıkan yangında garaj, otomobil ve traktör ile samanlık küle döndü

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında garaj, otomobil ve traktör ile samanlık küle döndü.

Olay, Azdavay ilçesine bağlı Kurtcular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Garaj ve samanlığa sıçrayan yangına Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında garaj ile garajda bulunan otomobil ve traktör ile samanlık yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU