Kastamonu\'da Cinayet: Husumetli Çift Silahla Öldürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu çifti tarladan döndükleri sırada silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, dün Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati A. (64), traktörle tarladan dönen Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) ateş etti. Traktörün üzerinde silahlı saldırıya uğrayan çift, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Necati A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edilen Necati A., mahkemece tutuklandı.

Kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında husumet bulunduğu, ayrıca koruma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. - KASTAMONU