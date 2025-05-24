Kastamonu'da Cinsel Tacizciye 7 Yıl Hapis - Son Dakika
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Kastamonu'da Cinsel Tacizciye 7 Yıl Hapis

Kastamonu\'da Cinsel Tacizciye 7 Yıl Hapis
24.05.2025 13:38
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Kastamonu'da çocuk tacizinden sanığa 7 yıl 3 ay hapis ve 250 bin TL para cezası verildi.

Kastamonu'da yolda karşılaştığı çocuğu darp edip, cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanık, 7 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası ile 250 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 2024 yılının Kasım ayında, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K., akrabası olan 14 yaşındaki Z.D.'yle yolda karşılaştı. E.K., Z.D. ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarından rahatsız olduğunu belirterek tartışmaya başladı. Olayın ardından E.K. hakkında Z.D.'yi darp edip cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla, suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.K. tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten yaralama", "çocuğa karşı cinsel taciz", "şantaj" suçlarından E.K. hakkında açılan davada karar verildi. Duruşmada konuşan Z.D.'nin annesi C.D., sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Sanıktan şikayetçiyiz, mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sosyal medyadan görüntüler atıp, kızımı tehdit ederek şantajda bulunmuştur. Sanık, halen kızıma cezaevinden mektuplar yazmaktadır. Yazdığı mektuplarında 'ben seni çok özledim' şeklinde ifadeleri mevcuttur. 'Onu çok özledim' diyor, kızımın artık psikolojisi bozulmuştur. Okula dahi gidemez duruma gelmiştir. Bu hususla ilgili de ayrıca Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağız" şeklinde konuştu.

"Elimdeki küçük bir çakıdır, insan öldürülmez. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık E.K. ise "Tehdit, cinsel taciz suçlamalarını kabul etmiyorum. Bu suçlama kasten öldürme değil, basit yaralamadır. Elimdeki küçük bir çakıdır. Bununla insan öldürülmez. Kazayla tamamen olay meydana gelmiştir. İddianamedeki ve mütalaadaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı ise, "Kurul akıl sağlığı yerinde raporu verildi. Akıl sağlığı yerinde değil. Üniversite mezunu olabilir. Otizm veya kişilik bozukluğu olduğunu düşündüğümüz için cezai ehliyetiyle ilgili yeni rapor alınmasını istedik. Sosyal medyada görüyor, erkeklerle gezdiğinden dolayı rahatsız oluyor. Dosyaya sunulan ses kayıtları hukuka uygun olmadığı için kabul etmiyoruz. Ercan, telefonda hakaret etmemiştir. Daha detaylı rapor istiyoruz. Haksız tahrik içerisinde eylemi gerçekleştirmiştir. Kendisine hakaretler edilmiştir. Yaralar yüzeyseldir. Allah'a şükür kızımız bir zarar görmemiştir. Kasten öldürme eyleminin dışında basit yaralamadan ceza verilmesini ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanık E.K.'yi 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 21 ay 25 gün ve 'şantaj' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam 7 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası ile 250 bin TL adli para cezası verilen sanık E.K.'nin hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Cinsel Tacizciye 7 Yıl Hapis - Son Dakika

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