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Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Cavit Niyazi, yem kardığı sırada üzerine çıktığı balyaların kayması üzerine yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
27.12.2023 - 09:12,  Güncelleme: 09:51
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Cavit Niyazi, yem kardığı sırada üzerine çıktığı balyaların altından kayarak yem karma makinesine düştü ve feci şekilde hayatını kaybetti.

ÜZERİNE ÇIKTIĞI BALYA KAYDI

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bir mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Cavit Niyazi, çalıştığı tesiste yem kardığı sırada üzerine çıktığı balyaların altından kayması sonucu yem karma makinesine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Afganistan, Kastamonu, Güvenlik, Soruşturma, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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