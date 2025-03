Kastamonu\'da Düğün Kavgası: Müebbet İstendi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün çıkışında iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın zanlılarının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının düğün merasimine katılan Y.A., A.A., H.A. ve B.Y. ile Ersoy Demirci arasında kavga çıktı. Ersoy Demirci, kavga sırasında aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen Y.A., A.A., H.A. ve B.Y. gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklu sanıklardan B.Y. soruşturma aşamasında, H.A. ise yargılama sürecinde tahliye edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar hakkında açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıklayarak, sanıkların fikir ve eylem işbirliği içerisinde kasten öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşmaya katılan maktul Ersoy Demirci'nin yakını H.D., "Mütalaaya katılıyoruz, cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

"Amacım öldürmek değildi, pişmanım, tahliyemi istiyorum"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanıklardan Y.A., "Bizi telefonla aradıklarında düğün salonunda Ersoy var mı yok mu diye düşünmedik. Bizi telefonla aradıklarında babamızın kavga ettiğini söylediler, 'gelin, alın' deyince biz de düğün salonuna doğru gittik. Kim olduğunu bilerek gitmedik. Amacım öldürmek değildi. Aracın içine sıkıştığım için bel altına bıçağa vurmak istedim ama olmadı. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

"Amacım kardeşimi kurtarmak, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanıklardan A.A. ise "Babam, kavga etti diye haber gelince biz de araçla düğün salonuna doğru geldik. Aracı park edecektim. Bu sırada Ersoy arabaya vurdu. Ben de babamı alıp eve gelecektim. Ersoy, aracın kaputuna vurunca ben de aniden frene bastım ve araç stop etti. Aracın ön camına vurunca cam patladı, kırıldı. Ersoy, aracın kapısını açıp kardeşimin boğazına sarıldı. Kardeşimi kurtarmak için tekme atmaya çalıştım, Ersoy ayağımdan tutup yere düşürdü. O sırada oradakiler beni tutup olay yerinden uzaklaştırdılar. Ersoy, kardeşimi aracın içerisinden çıkartıp kaputa yatırıp boğazını sıkıyordu. Benim amacım kardeşimi kurtarmak, tanık ve kamera kayıtlarından da izlenildiğinde belli oluyor. Adaletinize güveniyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Ben sadece yardım ettim, diğerleri gibi kavgayı izlemedim"

Tutuksuz yargılanan sanık H.A. da, "Ben kavgayı ayırdım. Olay yerine geldiğimde kavga olmuştu. Keşke daha erken gelebilseydim, bu olay gerçekleşmeseydi. Benim Ersoy ile bir sorunum yok. Ben sadece kavgayı ayırdım. Kaçıp gitmedim diğerleri gibi. Kim olsa bunu yapardı. Kimse kavgaya duyarsız kalamaz. Ben sadece yardım ettim, diğerleri gibi kavgayı izlemedim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Y.A.'nin avukatı ise "Mütalaa, oluşan ve toplanan delillere aykırıdır. Fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu düşünülen A.A.'nın, aracıyla seyir halindeyken Ersoy'u görmesine rağmen ezmemiş, frene basmıştır. Bu durum da mütalaa da açıklanmamıştır. Bu gerekçelerden ötürü süre talebimiz bulunmaktadır. Şu aşamada da müvekkilimin tahliye edilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Katılan avukatları ile sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Y.A. ve A.A.'nın tutukluluğunun devamına, karar vererek, avukatların mütalaaya karşı süre talebinde bulunmaları sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU