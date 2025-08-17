Kastamonu\'da Feci Kaza: 1 Yaralı

Kastamonu'da önce otomobile, ardından kaldırımdaki beton direğe çarpan Fiat Tofaş otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C. idaresindeki 37 EK 017 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı istikametteki A.N. yönetimindeki 37 AAK 031 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan K.C. idaresindeki otomobil kaldırıma çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü K.C. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.C. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kullanılmaz hale gelen Fiat Tofaş marka otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU