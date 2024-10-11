Kastamonu\'da Feci Kaza: 3 Ağır Yaralı

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Kastamonu'da refüje çarparak karşı şeride geçen hafif ticari araç ile Tofaş marka otomobilin çapışması neticesinde ağır yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Kazada yaralanan vatandaşlardan birinin assubay olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K.M. idaresindeki 37 AN 228 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek S.Ö. yönetimindeki 67 EE 693 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen Tofaş marka otomobilin sürücüsü S.Ö. ile hafif ticari aracın sürücüsü F.K.M. ve yanında yolcu olarak bulunan C.Y. araçlarda sıkışarak ağır yaralandı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Tofaş marka otomobilin sürücüsü S.Ö.'nün, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Astsubay Astçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. S.Ö. ile diğer yaralılar F.K.M. ve C.Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KASTAMONU