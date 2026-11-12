Kastamonu'da FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezası olan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'da FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezası olan hükümlü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olması gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S., yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., tutuklandı.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaGüncelAdliyeTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti
9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti Yıllar sonra havalimanının sesi oldu 9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti! Yıllar sonra havalimanının sesi oldu
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
Gökhan Töre’nin şampiyonluk madalyaları satışta Sessizliğini bozdu Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
09:05
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı
Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:47
Futbol dünyasını sarsan iddia Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye geliyor
Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
08:31
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
07:07
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim Tabelalar değişti
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 09:18:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Kastamonu'da FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezası olan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android