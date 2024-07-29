Kastamonu\'da Firar Eden Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da tedavi gördüğü hastaneden kaçarak firar eden hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Temmuz'da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören E.B. isimli hükümlü, kaçarak kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde E.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU