Kastamonu'da habersiz yapılan bina çökme tatbikatı gerçeği aratmadı, AFAD ve ekipler enkazda arama kurtarma yaptı - Son Dakika
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Kastamonu'da habersiz yapılan bina çökme tatbikatı gerçeği aratmadı, AFAD ve ekipler enkazda arama kurtarma yaptı

Kastamonu\'da habersiz yapılan bina çökme tatbikatı gerçeği aratmadı, AFAD ve ekipler enkazda arama kurtarma yaptı
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Kastamonu'da, yıkım çalışmaları devam eden eski bir çocuk yuvası binasında çökme senaryosuyla habersiz tatbikat yapıldı. AFAD koordinasyonunda itfaiye, UMKE, JAK timleri, jandarma komandolar, arama kurtarma köpekleri ve diğer kurum ekipleri, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışması yürüttü. Tatbikatın gece boyunca süreceği bildirildi.

Kastamonu'da bina göçmesi senaryosuyla, habersiz olarak yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta görev alan ekipler, bina göçmesinin olduğu alana koşarak gelip enkaz altında arama ve kurtarma çalışması yürüttü.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ihtimal afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla "habersiz" bina çökme tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat senaryosu gereği, bir dönem çocuk yuvası olarak hizmet veren ve yıkım çalışmaları devam eden iki katlı binada çökme meydana geldi. Ekiplerin acil durumlara hazırlık durumu test etmek amacıyla, habersiz gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereğince binanın altında çok sayıda vatandaşın kaldığı ihbarının üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, jandarma komandolar, jandarma arama ve kurtarma köpekleri, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, İl Özel İdaresi ekipleri, Türk Kızılayı ve akredite arama ve kurtarma dernekleri sevk edildi. "Sesimi duyan var mı" çağrılarıyla başlayan arama çalışmalarına arama-kurtarma köpekleriyle destek verildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ise gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği kurtarılan vatandaşlara ilk müdahaleler ise sağlık ekiplerince yapıldı.

Tatbikatın gece boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Acil Durum, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, İtfaiye, Çocuk, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da habersiz yapılan bina çökme tatbikatı gerçeği aratmadı, AFAD ve ekipler enkazda arama kurtarma yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da habersiz yapılan bina çökme tatbikatı gerçeği aratmadı, AFAD ve ekipler enkazda arama kurtarma yaptı - Son Dakika
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