Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kastamonu\'da hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan hapis cezası bulunan Ö.H. isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan şahıs, hakkında kesinleşmiş olan 2 yıl 6 ay hapis cezasını çekecektir.

28.05.2024 16:44
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Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.H. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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