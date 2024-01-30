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Kastamonu'da heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kastamonu'da heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da gece saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı. Gilivri köyü ile İlyasbey köyü arasında bulunan Arap Deresi mevkiinde meydana gelen heyelanın ardından Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri çalışma başlattı. Yolun tamir edilmesinin ardından tekrar ulaşıma açılacak.

Kastamonu\'da heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı
30.01.2024 - 14:35,
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Kastamonu'da gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt- İnebolu karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolunu birbirine bağlayan Gilivri köyü ile İlyasbey köyü arasında bulunan Arap Deresi mevkiinde heyelan meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan yolun açılması için Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri çalışma başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmadının ardından yeniden ulaşıma açılacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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