Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Kastamonu\'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Kastamonu'da hırsızlık suçundan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddeyle yakalandı. Şahsın üstünde yapılan aramalarda 24 adet ecstasy ve 58 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

30.04.2024 15:15
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Kastamonu'da 'hırsızlık' suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ağlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 'hırsızlık' suçundan aranma kaydı bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üstünde yapılan aramalarda 24 adet ecstasy, 58 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika

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