Kastamonu'da İki Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede 20 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan K.Ö., İnebolu ilçesinde "bina içinden hırsızlık" suçundan 23 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs da tutuklandı. - KASTAMONU