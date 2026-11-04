Kastamonu\'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Bulvarı Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 05 LF 651 plakalı Toyota marka otomobil ile E.Y. yönetimindeki 07 BRE 614 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan B.K. idaresindeki otomobil bordür taşlarına çarparak refüje çıktı. Kazada sürücüler ile Y.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.