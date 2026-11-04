Kastamonu'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. - Son Dakika
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Kastamonu'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kastamonu\'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Kastamonu\'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Bulvarı Sanayi Sitesi kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ve bir kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Bulvarı Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 05 LF 651 plakalı Toyota marka otomobil ile E.Y. yönetimindeki 07 BRE 614 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan B.K. idaresindeki otomobil bordür taşlarına çarparak refüje çıktı. Kazada sürücüler ile Y.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kastamonuİnceleme3. SayfaGüncelSon Dakika

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